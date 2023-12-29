Алтайский край стал лидером рейтинга регионов с самым дешевым бензином в стране

Согласно данным Росстата, в Алтайском крае цена литра бензина в ноябре составила 50,03 рубля

Алтайский край стал лидером рейтинга регионов России с самым дешевым бензином в ноябре 2023 года, сообщают «АиФ» со ссылкой на «ПромРейтинг».

При составлении рейтинга аналитики брали за основу данные Федеральной службы статистики. Так, согласно данным Росстата, в Алтайском крае цена литра бензина в ноябре составила 50,03 рубля – это самый низкий показатель в стране.

Снижение потребительских цен на автомобильный бензин на 0,8% и более наблюдается в 30 регионах РФ. Самое заметное снижение отмечено в Чеченской Республике (на 8,4%) и Красноярском крае (на 4,1%).

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