По итогам прошлого года из Алтайского края экспортировали 1,9 млн тонн зерновой продукции

Алтайский край стал лидером Сибири по экспорту зерна по итогам 2023 года, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на информацию замдиректора ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», директора алтайского филиала Марии Шостак. Так, по итогам 2023 года из Алтайского края экспортировали 1,9 млн тонн зерновой продукции – это первое место в Сибирском федеральном округе.

По словам Шостак, в прошлом году объемы поставок за рубеж нарастили почти все субъекты СФО. В целом Сибирь показала рекордный экспорт, который вырос до 4,9 млн тонн зерновых – на 28% по отношению к 2022 году.

Отмечается, что география поставок превысила 50 стран, а номенклатура экспорта приблизилась к 100 единицам.

Кроме того, спикер подчеркнула, что в мире растет востребованность сибирского зерна.

– Об увеличении внешнего спроса к местным продуктам переработки зерна говорят 50% рост экспорта пшеничной муки, двукратный рост объемов пшеничных отрубей, рекордные поставки рапсового жмыха, лущеного подсолнечника, рапсового шрота, овсяных хлопьев, ячменной крупы и прочее, – рассказала она.

прогноз погоды на день , погода сейчас ,

Взято отсюда