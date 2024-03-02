реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайский край стал лидером Сибири по экспорту зерна по итогам 2023 года

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайский край стал лидером Сибири по экспорту зерна по итогам 2023 года

По итогам прошлого года из Алтайского края экспортировали 1,9 млн тонн зерновой продукции

Алтайский край стал лидером Сибири по экспорту зерна по итогам 2023 года, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на информацию замдиректора ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», директора алтайского филиала Марии Шостак. Так, по итогам 2023 года из Алтайского края экспортировали 1,9 млн тонн зерновой продукции – это первое место в Сибирском федеральном округе. 

По словам Шостак, в прошлом году объемы поставок за рубеж нарастили почти все субъекты СФО. В целом Сибирь показала рекордный экспорт, который вырос до 4,9 млн тонн зерновых – на 28% по отношению к 2022 году. 

Отмечается, что география поставок превысила 50 стран, а номенклатура экспорта приблизилась к 100 единицам. 

Кроме того, спикер подчеркнула, что в мире растет востребованность сибирского зерна. 

– Об увеличении внешнего спроса к местным продуктам переработки зерна говорят 50% рост экспорта пшеничной муки, двукратный рост объемов пшеничных отрубей, рекордные поставки рапсового жмыха, лущеного подсолнечника, рапсового шрота, овсяных хлопьев, ячменной крупы и прочее, – рассказала она.

прогноз погоды на день , погода сейчас ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
“Ростех”: “Армата” стоит на вооружении армии России

“Ростех”: “Армата” стоит на вооружении армии России

Новейший российский танк Т-14 “Армата” находится на вооружении армии России,…

Узнать больше
В Британии озадачены осведомленностью РФ о планах НАТО из-за утечки в ФРГ

В Британии озадачены осведомленностью РФ о планах НАТО из-за утечки в ФРГ

Благодаря утечке информации, произошедшей в результате публикации в СМИ беседы…

Узнать больше
Опубликована видеозапись уничтожения танка Abrams дронами “Упырь”

Опубликована видеозапись уничтожения танка Abrams дронами “Упырь”

Опубликована видеозапись уничтожения американского танка Abrams российскими военными с помощью…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp