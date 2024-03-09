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Алтайский край стал лидером страны по сбору чечевицы

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Алтайский край стал лидером страны по сбору чечевицы

Чечевица Фото: unsplash.com

Почти 30% от общероссийского производства чечевицы приходится на Алтайский край. Культура пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом

Алтайский край оказался в лидерах в России по производству чечевицы, сообщили в правительстве региона.

По данным Росстата в 2023 году в стране произвели 345 тысяч тонн этой культуры. Максимальный объем — в Алтайском крае.

️Аграрии региона собрали 99 тысяч тонн чечевицы, 29% от общероссийского производства.

“Отметим, что наш регион традиционно на протяжении многих лет возделывает чечевицу. Аграрии занимаются ее производством, так как на культуру есть спрос, в том числе и потребителей из других стран”, – добавили в правительстве.

Ранее стало известно, что алтайские селекционеры создали новые сорта пшеницы.

Взято отсюда

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