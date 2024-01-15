Бизнес. Рост Фото: pixabay.com

Оценка производится по трем тематическим блокам. Они отражают формирование культуры производительности труда, использование инфраструктуры и мер поддержки, региональную эффективность и дисциплину

Алтайский край расположился в лидирующей группе рейтинга производительности труда среди субъектов РФ, входящих в нацпроект “Производительность труда” за 2022 год. Всего группа включает в себя 52 региона, сообщает АЦКР.

Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития оценка производится по 21 индикатору, объединенному в три тематических блока. Уточняется, что рейтинг сформирован при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

“При ранжировании регионов учитывается, насколько эффективно внедряются принципы бережливого производства, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности труда, определяется достаточность охвата предприятий мероприятиями по обучению руководителей и сотрудников”, – отметил врио заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Сергей Кореннов добавил, что на рейтинг также влияют освещение нацпроекта в СМИ, объем льготного кредитования, запуск региональных мер поддержки, исполнительская и кассовая дисциплины ответственных за реализацию национального проекта команд и другое.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля). По состоянию на 01.01.2024 в нацпроекте участвуют 85 алтайских предприятий.

Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

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