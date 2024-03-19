Алтайский край стал одним из лидеров в Сибири по росту инвестиций

Алтайский край вошел в топ-3 регионов Сибирского федерального округа по росту инвестиций в 2023 году.

На развитие экономики и социальной сферы Алтайского края в 2023 году направлено 180 млрд рублей: на 34 млрд больше, чем в 2022-м. В сопоставимых ценах, с учетом инфляции, рост по данному показателю оценивается в 109,6%. Эта цифра соответствует среднероссийской статистике. Она выше на 6,3%, чем в среднем в СФО. По данным Росстата, край занял третье место в Сибири по соответствующему показателю.

Наибольший приток средств обеспечен за счет реализации инвестиционных промышленных проектов. Вложения в добычу полезных ископаемых увеличились на 138,4%, в обрабатывающие производства в 1,8 раза, в том числе в производство текстильных изделий в 3,7 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий в 1,8 раза, химическое производство в 1,7 раза, уточнили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Отметим: во время Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обозначил цель увеличения к 2030 году объема инвестиций в ключевые отрасли на 70%.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости республики алтай банкфакс ,