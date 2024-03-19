реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайский край стал одним из лидеров в Сибири по росту инвестиций

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайский край стал одним из лидеров в Сибири по росту инвестиций

Алтайский край вошел в топ-3 регионов Сибирского федерального округа по росту инвестиций в 2023 году.

На развитие экономики и социальной сферы Алтайского края в 2023 году направлено 180 млрд рублей: на 34 млрд больше, чем в 2022-м. В сопоставимых ценах, с учетом инфляции, рост по данному показателю оценивается в 109,6%. Эта цифра соответствует среднероссийской статистике. Она выше на 6,3%, чем в среднем в СФО. По данным Росстата, край занял третье место в Сибири по соответствующему показателю.

Наибольший приток средств обеспечен за счет реализации инвестиционных промышленных проектов. Вложения в добычу полезных ископаемых увеличились на 138,4%, в обрабатывающие производства в 1,8 раза, в том числе в производство текстильных изделий в 3,7 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий в 1,8 раза, химическое производство в 1,7 раза, уточнили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Отметим: во время Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обозначил цель увеличения к 2030 году объема инвестиций в ключевые отрасли на 70%.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости республики алтай банкфакс ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Напомним, что выборы ректора АлтГУ пройдут предположительно в мае-июне 2024…

На благоустройство парка им. Ленина в Барнауле направят почти 50 млн рублей

На благоустройство парка им. Ленина в Барнауле направят почти…

В Барнауле нашли подрядчика для благоустройства бывшего парка им. Ленина.…

Пассажир Уральских авиалиний умер во время полета

Самолет. Полет. Фото: pixabay.com После посадки самолета бригада медиков зафиксировала…

В Забайкалье подросток на иномарке устроил дрифт на футбольном…

Дрифт на стадионе Фото: Telegram-канал МВД по Забайкальскому краю Нарушителя…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp