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Алтайский край стал одним из самых закредитованных регионов

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Алтайский край стал одним из самых закредитованных регионов

Фото: pexels.com

Всего россияне по состоянию на 1 февраля 2024 года должны по кредитам 33 триллиона рублей. Аналитики выяснили, жители каких регионов оказались в наибольших долгах

Алтайский край оказался в топе самых закредитованных регионов России. Каждый житель края в среднем должен банкам 353 тысячи рублей, сообщает РИА Новости .

Алтайский край разместился на 69-м месте рейтинга по уровню минимальной закредитованности. Всего в списке оказались 85 субъектов РФ. Так, соотношение годовой зарплаты и среднего долга по кредитам в регионе – 74,7%. Задолженность на одного человека за год изменилась на 65,7 тысячи рублей.

При этом Республика Алтай и Новосибирская область попали в топ-10 самых закредитованных регионов. В первом регионе люди в среднем должны 420 тысяч рублей, а во втором – 538 тысяч рублей.

Замыкает топ Республика Тыва: там в среднем человек должен банкам 892 тысячи рублей, а соотношение среднего долга и годовой зарплаты составляет 149,4%. На первом же месте расположилась Республика Ингушетия, где человек в среднем за год должен 14 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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