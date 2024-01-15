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Алтайский край в 2 раза нарастил экспорт животноводческой продукции

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Алтайский край в 2 раза нарастил экспорт животноводческой продукции

За прошлый год предприятия региона отправили около 100 тысяч тонн различных товаров в 26 стран мира.

В 2022 году экспорт составил 51 тысячу тонн. В основном рост поставок произошел в результате расширения сбыта кормов и кормовых добавок для животных. В частности рапсовый жмых и свекловичный жом, которые используют в пищу для крупного рогатого скота, экспортированы в 18 стран.Основными покупателями стали Латвия, Китай и Монголия. По данным управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай регион также нашел новые рынки сбыта молочной продукции. Впервые плавленые сыры отправлены в Турцию, Ирак и Монголию, а в Китай после длительного перерыва возобновился экспорт алтайского мороженого. Всего за прошлый год за рубеж поставлено 120 тонн молочной продукции, произведенной на предприятиях края.

Галина Новикова

Взято отсюда.

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