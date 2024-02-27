Алтайский край в 2023 году побил антирекорд 1997 года по числу новорожденных

Количество новорожденных в 2023 году – самое маленькое за всю современную историю края

В 2023 году в Алтайском крае родилось меньше детей, чем когда-либо за всю историю ведения статистики в регионе, сообщает Amic.ru со ссылкой на информацию кандидата географических наук и доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексея Еремина. Ученый давно занимается демографическими исследованиями и опирается на официальные статистические данные.

По его словам, даже в 1997 году, когда было зафиксировано рекордно низкое число новорожденных за все девяностые годы, детей появилось на свет больше, чем в прошлом году. Так, в 1997 году в регионе родилось 22,5 тысячи детей, это почти на 6 тысяч младенцев больше, чем в 2023-м.

Отмечается, что Алтайский край побил антирекорд 90-х еще в 2019 году и с тех пор ежегодно обновляет его.

Между тем Еремин подчеркнул, что количество новорожденных за год и рождаемость – это не одно и то же. Сказать однозначно, что сейчас на Алтае самый низкий уровень рождаемости за все время, нельзя.

По словам специалиста, на количество новорожденных в крае влияет множество факторов. В том числе и то, что самих женщин (как и людей в принципе) в Алтайском крае становится все меньше.

– Во-первых, в Алтайском крае в принципе сокращается население. Происходит это непрерывно с 1995 года. За без малого 30 лет число жителей сократилось примерно с 2,7 до 2,1 млн человек. Во-вторых, сейчас в активном репродуктивном возрасте находятся довольно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х годах. То есть отчасти современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого, – рассказал Еремин.

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Взято отсюда