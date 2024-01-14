Алтайский край вновь стал лидером по сбору гречихи

В регионе в прошлом году собрали 929 тысяч тонн, а это – две трети гречневого урожая всей страны.

Региональный центр оценки качества зерна сообщает: гречиха, выращенная на Алтае, оказалась рекордной и по своему качеству, более 40% собранного объёма – первоклассное зерно. По данным экспертов, при таких урожаях уже вырос интерес к алтайской гречихе со стороны других стран. В 2022 году из края на экспорт отправилось почти 30 тысяч тонн, а в 2023-м уже 59 тысяч тонн этой культуры. Причём в разы вырос спрос со стороны Китая. Если в 2022 году Поднебесная закупила менее 8 тысяч тонн алтайской гречихи, то в 2023 – почти в 6 раз больше. Так что Алтайский край в очередной раз подтвердил звание «гречневой столицы», подчёркивают в Центре оценки качества зерна.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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