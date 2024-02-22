Алтайский край вошел в число лидеров по строительству детских садов

Алтайский край по итогам 2023 года попал в число лучших регионов по строительству детских садов в России.

Об этом заявил министра культуры России Сергей Кравцов ходе заседания Всероссийского штаба по капитальному ремонту образовательных объектов, посвященного итогам 2023 года и планам на 2024 год.

По его словам, в стране обеспечили практически стопроцентную доступность дошкольного образования. В числе регионов, которые ввели в эксплуатацию самое большое количество детских садов в 2023 году, – Алтайский и Краснодарский края, Республика Дагестан, Московская, Ростовская области.

Всего в Алтайском крае с 2019 года построено 27 садиков, большинство из которых – 25, благодаря нацпроекту «Демография». Также за это время отремонтировали 230 садиков. Это позволило создать больше девяти тысяч мест для ребят и полностью ликвидировать очередь для детей от 3 лет.

«Современное оборудование, удобные залы для занятий спортом и творчеством и комнаты для отдыха – во время командировок я сам часто заезжаю в детские сады, чтобы проверить, как они работают. Рад видеть, когда довольны и воспитатели и родители, и, конечно, девчонки и мальчишки», – отметил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

К слову, не отстают и школы. За последние 2 года в крае капитально отремонтировали 156 образовательных учреждений. На это было выделено более 5,3 миллиарда рублей. В настоящее время в плане больших капремонтов – 14 школ.

«Продолжается строительство новых школ. Недавно побывал в Повалихинской школе Первомайского района, которую мы достроили в рамках нацпроекта «Образование». В планах на ближайшие годы — конечно, продолжить этот процесс. Знаю, у многих жителей края по-прежнему есть серьезная потребность в обновлении и школ, и садиков», – добавил Виктор Томенко.

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Взято отсюда.

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