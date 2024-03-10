Горох Фото: unsplash.com

На Алтайский край приходится более четверти объемов производства этой культуры в СФО. В масштабах страны край находится на четвертом месте

Алтайский край вошел в пятерку регионов России по объемам производства гороха, сообщили в региональном минсельхозе.

В 2023 году алтайские аграрии произвели почти 238 тысяч тонн гороха. По данным Росстата, среди регионов Сибири это первый результат — на Алтайский край приходится более четверти общесибирских объемов производства этой культуры. А в масштабах страны региона находится на четвертой позиции.

“В первой пятерке регионов-лидеров по производству этой зернобобовой культуры: Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Алтайский край, Новосибирская область”, – отметили в профильном ведомстве.

В последние годы горох для края входит в число перспективных экспортных культур.

По производству чечевицы Алтайский край находится на первом месте в стране.

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