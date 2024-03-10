В масштабах страны Алтайский край находится на четвертой позиции по объему производства гороха

Алтайский край вошел в топ-5 регионов России по объемам производства гороха. В масштабах страны Алтайский край – на четвертой позиции, сообщает региональный минсельхоз.

Так, в 2023 году аграрии края произвели почти 238 тысяч тонн гороха – это первый результат в Сибири. По данным Росстата, на Алтайский край приходится более четверти общесибирских объемов производства культуры.

Регионы-лидеры по производству этой культуры: Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Алтайский край, Новосибирская область.

В ведомстве подчеркнули, что в последние годы горох входит в число перспективных экспортных культур для Алтайского края.

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