Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири, где самые дорогие похороны

Алтайский край занял второе место

Похороны подорожали в Алтайском крае так, что почти стали самыми дорогими в Сибири, сообщает Amic.ru со ссылкой на данные Росстата. Так, по информации одного из похоронных агентств Барнаула, средняя стоимость похорон в Алтайском крае за год выросла на 18,8% и достигла 59 577 рублей.

Согласно данным Росстата, в регионах Сибири самые дорогие похороны оказались в Омской области, на втором месте — Алтайский край, на третьем — Иркутская область (там в среднем проводы умершего обойдутся в 39 644 рубля).

В среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43 312 рублей, а по России — 54 949 рублей. А самая низкая стоимость похорон в Сибири – 18 312 рублей – оказалась в Республике Алтай.

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Взято отсюда