Алтайский край за… полторы минуты: в Барнауле прошел Первый краевой чемпионат скоростной сборке спилс-карт

Участники 1 чемпионата Алтайского края (фото Валентин Смирнов)

Более 300 участников со всего края состязались в том, кто быстрее соберет «мозаики» в виде географических карт Российской Федерации и Алтайского края. Состязание прошло 14 марта в Алтайском госуниверситете. Соревновалось 72 команды и 111 индивидуальных участников.

Участники 1 чемпиона Алтайского края. Фото Мария Дубровская

Инициатором проведения чемпионата выступило Алтайское краевой отделение Русского географического общества, активно продвигающее этот вид интеллектуальных игр в регионе. Как отметила председатель АКО РГО Ирина Архипова :

Спилс-карты — уникальный инструмент для проверки географических знаний: знать взаимное расположение элементов карты может лишь тот, кто достаточно хорошо знает свою страну и регион. А сбор на время позволяет проверить уровень знаний соревнующихся и определить лучших.

Фото Данил Жилин

Использовался олимпийский принцип: по итогам первых командных состязаний определили 5 команд, показавших лучшее время, и уже они соревновались между собой. По итогам лучшие знатоки географии оказались из Барнаула, Бийска, Зато Сибирский, Третьяковского, Панкрушихинского, Заринского, Косихинского, Тальменского, Солонешенского, Третьяковского и Поспелихинского районов.

Команда Поспелихинского района. Фото Валентина Смирнова

Из рекордов: барнаульский школьник Егор Тиманов собрал карту России за 4 минуты 10 секунд, заняв 1 место в индивидуальном зачете. Лучшие показатели среди команд — «Созвездие»: ребята собрали карту Алтайского края за полторы минуты, России — за 2,14 минуты.

5 участников получили удостоверения «Знаю Россию» – это те, кто собрал карту страны меньше, чем за 8 минут.

Награждение участников чемпионата. Фото Валентина Смирнова

Как призналась Анастасия Нижник , учитель географии Гавриловской школы, Поспелихинский район, радостно было встретить на чемпионате большое количество единомышленников, объединенных любовью к изучению родной земли.

Анастасия Нижник, учитель географии Гавриловской школы, Поспелихинский район,. Фото Валентина Смирнова

— Почему мы начали заниматься данным проектом? При изучении географии в школах сейчас слишком мало внимания уделяется практике, изучению территории родного края и страны. Спилс-карты помогают тренировать знание карт: административно-территориальное устройство края и субъектов РФ.

Анастасия Кирсанова, советник директора по воспитанию, учитель начальных классов Поспелихинской школы №1, сказала, что спилс-картами заинтересовались не только дети, но и их родителя, так что появилась идея создания семейных команд.

Команда начальных классов Поспелихинской школы №1. Фото Валентина Смирнова

Но главное: много полезного вынесли из чемпионата сами ребята. Вот что говорит Анатолий Пешков, ученик 6 класса Озимовской школы Поспелихинского района:

— Мне нравится собирать спилс-карты, потому что это интересно, это развивает память и мышление. Я уже выучил все районы Алтайского края. А в будущем хочу посетить их и посмотреть на их достопримечательности.

Как отметила Ирина Архипова:

Самые высокие результаты были у тех команд и ребят, с кем постоянно занимались их учителя и педагоги, часто за счет своего личного времени. Например, команда дошкольников “Непоседы” детского сада №225 города Барнаула справилась со сборкой спилс-карты быстрее, чем школьники младших классов!

Самые юные участники чемпионата. Фото Алексей Бирюков

Отметим, что наряду с краевым отделением Русского географического общества партнерами и соорганизаторами чемпионата выступили Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края при поддержке Правительства Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова, Институт географии Алтайского государственного университета.

Чемпионат прошел в рамках проекта «Моя карта Алтая», реализуемого Алтайским краевым отделением Русского географического общества на средства Фонда президентских грантов

Материал подготовил Илья Кочетков Фоторепортаж – Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости горного алтая последние свежие ,