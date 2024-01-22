В 2023 году в крае на 10 тысяч жителей приходилось 178,2 преступления, что на 3% меньше, чем в 2022 году

Алтайский край занял 68-е место из 85 в списке регионов по уровню преступности, сообщает «Толк» со ссылкой на опубликованный РИА Новости итоговый рейтинг за 2023 год.

Так, на 10 тысяч жителей края в прошлом году приходилось 178,2 преступления, что это на 3% меньше, чем в 2022 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей составило 49,9 (+0,1% к предыдущему году).

Антилидером рейтинга стала Республика Алтай, заняв третье место с конца (выше показатели только в Коми и Карелии). Там на 10 тысяч жителей в 2023 году было зафиксировано 209,2 преступления. Тяжких преступлений зафиксировано 52,2 (+8,4% к прошлому году).

Лидером рейтинга с наименьшим числом преступлений стала Чечня, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тысяч жителей.

Как отметили авторы рейтинга, количество зарегистрированных преступлений в 45 регионах снизилось, а в 40 регионах был зафиксирован рост.

Ранее “БР” писал о том, что в Бийске уровень преступности на тысячу жителей на 0,9% выше среднего по краю, но в целом в городе наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений.

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Взято отсюда