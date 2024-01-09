Победный бег Савелия Савлукова Фото: Информационный портал Свердловской области

Савелий Савлуков блестяще выступил на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге. С выдающимся достижением его поздравил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский

Алтайский легкоатлет Савелий Савлуков установил новый рекорд Европы на дистанции 600 метров в рамках “Рождественских стартов” в Екатеринбурге. Подробности сообщает “Алтайский спорт”.

На этот раз барнаульский спортсмен преодолел свою коронную дистанцию за 1 минуту 15,09 секунды.

До этого лучшее европейское достижение принадлежало немцу Нико Мотчебону. В феврале 1999 года он преодолел дистанцию за 1 минуту 15,12 секунды.

Прежним рекордсменом России на этой же дистанции был олимпийский чемпион Юрий Борзаковский с результатом 1 минута 16,02 секунды.

Прославленный легкоатлет на страничке Всероссийской федерации лёгкой атлетики “ВКонтакте” поздравил Савелия Савлукова и его тренера Сергея Клевцова с отличным результатом.

Взято отсюда