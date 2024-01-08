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Алтайский легкоатлет установил новый европейский рекорд

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Алтайский легкоатлет установил новый европейский рекорд

Накануне в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования «Рождественские старты — Мемориал Э.С. Яламова». На состязаниях более 140 спортсменов из 32 регионов разыграли 14 комплектов наград.

Барнаулец Савелия Савлукова, отметивший 6 января свой 24-й день рождения, не только выиграл забег в 600 метров, но установил на этой дистанции новый рекорд Европы — 1 минута 15,09 секунды.

С 1999 года лучшее европейское достижение принадлежало немцу Нико Мотчебону — 1 минута 15,12 секунды. Прежним рекордсменом России был олимпийский чемпион Юрий Борзаковский — 1.16,02. Теперь все эти результаты превзошел алтайский легкоатлет, пишет «Алтайский спорт».

Сейчас легкоатлетическое сообщество России ждет, как отреагирует Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics), которая должна утвердить рекорд Савелия. Все необходимые условия для его регистрации соблюдены: стадион в Екатеринбурге имеет международный сертификат, а Савлуков после соревнований прошёл процедуру допинг-контроля.

Также на соревнованиях успешно выступили другие алтайские легкоатлеты. Победительницей в беге на 300 метров стала Полина Ткалич (Миллер). Виктория Погребняк стала серебряным призером на дистанции в 60 метров с барьерами.

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Взято отсюда.

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