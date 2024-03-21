Алтайский Манжерок попал в топ-10 перспективных горнолыжных курортов России

Стали известны самые перспективные горнолыжные курорты России в 2024 году.

По данным Центра интернет исследований, первое место в рейтинге занимает горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. На втором месте расположился горнолыжный курорт Солнечная долина из Челябинской области. Третью строчку занял курорт Архыз из Карачаево-Черкесской Республике.

Алтайский Манжерок получил почетное четвертое место. На пятом – Абзаково (республика Башкортостан). Шестую позицию занял горнолыжный курорт Сорочаны (Московская область), на седьмом месте – Горный воздух (Сахалин). Большой Вудъявр (Мурманская область) и Холдоми (Хабаровский край) расположились на восьмом и девятом местах соответственно. Замыкает рейтинг Гора Соболиная, расположенная в Иркутской области.

Оценка основана на измерении общего объема финансирования. Также были рассмотрены такие параметры как сроки реализации инвестиционных проектов, суммарная длина трасс, их количество и разнообразие, а также оценка посетителей.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , лента новостей горного алтая и республики ,