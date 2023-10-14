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Алтайский министр Дмитрий Попов может уйти на повышение в федеральный Минздрав

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Появилась информация, что чиновник может устроиться в Минздрав РФ, но один из влиятельных инсайдеров с этим не согласился

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже в ближайшие две недели может освободить пост и пойти на повышение, сообщил amic.ru.

По данным издания, чиновник займет должность в Минздраве РФ.

При этом ни один из источников в правительстве края это не подтверждает. По его мнению, серьезных изменений в составе кабмина не ожидается.

Среди возможных кандидатов на пост главы краевого минздрава инсайдеры ранее называли главврача Алтайского краевого перинатального центра “ДАР” и депутата Барнаульской гордумы Ирину Молчанову, врио замглавы минздрава Наталью Белоцкую и руководителя Республиканской больницы в Республике Алтай Людмилу Григоричеву.

13 октября губернатор Виктор Томенко провел ряд назначений в структуре правительства, но насчет главы минздрава распоряжения еще не было.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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