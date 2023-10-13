АЗПИ. Производство Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

На предприятиях говорят, что на трудозатратных производствах, где в себестоимости велика доля зарплат, облегчение налогового бремени – острая необходимость

“Мы с вами до того боимся внедрять новые экономические инструменты!” – с такой фразы поднял тему создания в Алтайском крае промышленной особой экономической зоны (ОЭЗ) профильный министр Вячеслав Химочка на круглом столе, организованном комитетом регионального парламента. Из дискуссии стало ясно, что уже три года власти края не могут выйти в Правительство РФ с инициативой создания такой ОЭЗ в Барнауле, потому что не могут договориться региональные минпромом, минэко и минфином. В то время как предприятиям такая зона очень бы помогла.

ОЭЗ – это, по сути, новая форма поддержки производств: ее резиденты при соответствии определенным требованиям получают налоговые льготы на несколько лет.

Ранее Химочка в интервью “Толку” рассказывал: участниками зоны в Барнауле потенциально могут стать порядка 20 крупных и средних компаний с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

Источник

горняк

горняк онлайн