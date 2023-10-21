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Алтайский минстрой решил расторгнуть договор с мусорным регоператором

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вывоз мусора Фото: pixabay.com

Решение приняли на заседании комиссии, в состав которой вошли представители краевых минстроя, минприроды, Госинспекции и управления по госрегулированию цен и тарифов, а также эксперты ОНФ

Минстрой Алтайского края заявил о расторжении соглашения с региональным оператором ТКО в Славгородской зоне компанией “Экостар”, сообщила пресс-служба министерства.

Причиной этого стало непредоставление безотзывной банковской гарантии, которую регоператор обязан ежегодно предоставлять в министерство в качестве обеспечения исполнения обязательств по оказанию коммунальной услуги.

“До определения нового регоператора услугу продолжит оказывать ООО “Экостар””, – добавили в минстрое.

Ранее “Экостар” подала в суд на краевой Минстрой из-за условий соглашения по Славгородской зоне ТКО, требуя признать недействительным один из пунктов.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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