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Алтайский минздрав напомнил, должны ли медики скорой надевать бахилы на вызове

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Алтайский минздрав напомнил, должны ли медики скорой надевать бахилы на вызове

Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Если пациент или его семья хочет позаботиться о чистоте в своем доме, то до приезда бригады можно свернуть ковры или застелить путь к нуждающемуся в помощь нескользким материалом

В минздраве Алтайского края вновь напомнили, должен ли врач скорой помощи надевать бахилы в квартирах пациентов.

Сотрудники Станции скорой медицинской помощи Барнаула ежедневно выполняют более тысячи вызовов в сутки и очень часто речь идет о спасении жизни, где счет идет на секунды.

“Поэтому врач или фельдшер не должны отвлекаться и тратить время на то, чтобы надеть бахилы или снять их”, – заявили в министерстве.

Тем более что использование бахил сотрудниками скорой не предусмотрено нормативными документами и даже ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов.

Взято отсюда

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