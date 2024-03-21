Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

Если пациент или его семья хочет позаботиться о чистоте в своем доме, то до приезда бригады можно свернуть ковры или застелить путь к нуждающемуся в помощь нескользким материалом

В минздраве Алтайского края вновь напомнили, должен ли врач скорой помощи надевать бахилы в квартирах пациентов.

Сотрудники Станции скорой медицинской помощи Барнаула ежедневно выполняют более тысячи вызовов в сутки и очень часто речь идет о спасении жизни, где счет идет на секунды.

“Поэтому врач или фельдшер не должны отвлекаться и тратить время на то, чтобы надеть бахилы или снять их”, – заявили в министерстве.

Тем более что использование бахил сотрудниками скорой не предусмотрено нормативными документами и даже ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов.

Взято отсюда