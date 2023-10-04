04.10.2023

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Алтайский минздрав назвал список стоп-слов для врачей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Медик. Врач Фото: pexels.com

Приказ минздрава регламентирует порядок записи к врачу, их перечень для самостоятельной записи и так далее. Скрипты для общения соответствуют федеральным рекомендациям

Минздрав Алтайского края за подписью врио министра Дмитрий Попова издал приказ, регламентирующий порядок записи на прием к врачу. Документ оказался в распоряжении “Толка”.

Помимо подробной регламентации порядка записи, к приказу также приложены речевые модули взаимодействия с пациентом, скрипт разговора при возникновении нестандартной ситуации, перечень фраз-провокаторов, которые следует избегать при общении с пациентом.

Например, медикам рекомендуется не обращаться к пациентам “девушка”, “женщина”, “мужчина”, “молодой человек”, а по имени, на “Вы” или “скажите, пожалуйста”.

Запрещены уменьшительно-ласкательные слова – “минуточку” или “секундочку”.

В списке слов провокаторов также: “нет”, “нельзя”, “невозможно”, предлагается всегда искать вариант и обходить отрицания. Вместо “А мы-то здесь причем” медикам рекомендуют извиняться.

Все это соответствует методичке, изданной федеральным минздравом в 2022 году.

Ранее министерство здравоохранения Алтайского края прокомментировало жалобы работников Локтевской ЦРБ, которые недовольны нагрузкой и зарплатой.

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