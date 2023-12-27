В ведомстве ответили на запрос «НГС.Барнаул»

Алтайский Минздрав ответил на запрос редакции «НГС.Барнаул» по поводу нападения на медсестру в краевой больнице.

— Вопрос безопасности медицинских работников в настоящее время прорабатывается как на федеральном, так и на краевом уровнях. Планируется заседание Государственной думы в формате круглого стола на тему «Обеспечение безопасности медицинских работников в новых условиях». С учетом актуальности вопроса безопасности Государственной думой будет разработан комплекс мер для защиты медицинских работников. Представитель от Министерства здравоохранения Алтайского края также примет участие в заседании, — говорится в ответе ведомства.

В запросе редакции были вопросы по поводу безопасности сотрудников медучреждения и компенсации за травмы, полученные на рабочем месте. На них в крайздраве не ответили.

— Рассмотрение вопросов, касающихся проведения проверок по сообщениям о преступлении, уголовных дел, не входит в компетенцию министерства.

Напомним, в декабре уходящего года медсестра инфекционного отделения краевой больницы рассказала в соцсетях, что еще осенью на нее напал пациент. Пожилой мужчина перегрыз веревки, которыми был привязан к кровати и пошел по отделению. Когда 25-летняя Анастасия Романова стала провожать его в палату, пенсионер напал на нее. Девушка осталась с ссадинами и вырванными волосами. Кроме того, по словам медсестры, нападавший душил ее до тех пор, пока не прибежал медбрат и не помог ей.

Девушка прошла медэкспертизу и обратилась в полицию. Она утверждает, что только после огласки в соцсетях и СМИ ее ситуацией заинтересовались органы. Следком края возбудил уголовное дело, а глава федерального ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад по итогам проверки.

«НГС.Барнаул» Анастасия Романова рассказала, что только после публикаций в СМИ ее вызвали на встречу с главврачом и юристом краевой больницы. Они предложили девушке перейти в «более спокойное» отделение и поработать с психологом.

С момента нападения девушка сильно напугана. Ей сложно дежурить по ночам. Она боится за свою жизнь и не знает, продолжит ли карьеру в медицине.

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27.12.2023