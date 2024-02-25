Медицина, больница Фото: unsplash.com

Дочь онкобольной жительницы Барнаула пожаловалась, что ее матери отказались оказать паллиативную помощь, и женщина скончалась

Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что женщина четыре года боролась с онкологией. Из онкоцентра “Надежда” ее направили домой. 22 февраля ей выдали направление на госпитализацию в паллиативное отделение горбольницы №3 на 26 февраля. Дочери пациентки объяснили, что мест в медучреждении на более раннюю дату нет. В ночь с 23 на 24 февраля женщину увезли в урологическое отделение горбольницы №2, где ей провели ряд медицинских манипуляций и отправили домой. В паллиативное отделение ее отказались направить, сославшись на то, что направление лишь на понедельник. Женщина, как сообщают соцсети со ссылкой на ее дочь, скончалась 24 февраля в субботу.

“Министерство здравоохранения Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким. Ведомство тоже заинтересовано в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае, это поможет принять соответствующие комплексные изменения маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации”, – подчеркнули в минздраве Алтайского края.

Взято отсюда