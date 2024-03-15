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Алтайский минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной девочки

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Алтайский минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной девочки

Больница Фото: pexels.com

Женщина пожаловалась, что долгое время ее ребенку не назначали никакого лечения. Из-за этого его состояние стало ухудшаться

Алтайский минздрав проводит проверку после сообщения в соцсетях о несвоевременном оказании медпомощи ребенку, сообщили в ведомстве.

“Министр здравоохранения дал поручение провести проверку по данному случаю с привлечением профильных специалистов. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения”, – сообщили в министерстве.

Ранее женщина рассказала Barnaul22, что ее с ребенком, больным тромбоцитопенией, госпитализировали в отделение онкогематологии Краевого клинического центра охраны материнства и детства. По словам матери, первую неделю ребенка обследовали, а вторую ждали результатов. При этом никакого лечения больной якобы в это время не проводили. Позже состояние девочки стало ухудшаться. На просьбы матери о госпитализации в федеральный центр ей дали отказ. В медучреждении предложили лечение гормонами и госпитализацию в Алтайском крае, но женщина не согласилась – позднее к ней пришли органы опеки.

Ранее “Толк” писал, что минздрав Алтайского края проводит проверку после жалобы на врачей, которые не оказали своевременную медпомощь 76-летнему мужчине.

Взято отсюда

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