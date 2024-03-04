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Алтайский минздрав разбирается в смерти пожилого мужчины в больнице

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Алтайский минздрав разбирается в смерти пожилого мужчины в больнице

БСМП. Больница. Травмы Фото: Екатерина Жолнерова

Жительница Алтайского края в соцсетях пожаловалась, что врачи не оказали своевременную помощь ее отцу, поэтому он скончался

Минздрав Алтайского края проводит проверку после жалобы на врачей, которые не оказали своевременную медпомощь 76-летнему мужчине, сообщили в ведомстве.

“Дано поручение провести проверку по данному случаю с привлечением профильных специалистов. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения. Минздрав Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким”, – сообщили в министерстве.

Ранее жительница Алтайского края сообщила в соцсетях, что ее пожилой отец упал во дворе дома в селе Кулунда и сломал шейку бедра. Его отправили в травматологию №1 Барнаула. По словам женщины, отца должны были сразу прооперировать, но не сделали этого. При этом якобы его привязали к кровати как буйного. Как уверяет обратившаяся, через три дня она забрала из больницы “другого человека”, так как его якобы никто не кормил. В больнице мужчина, как уверяет его дочь, подхватил пневмонию. Вскоре ему резко стало плохо, сельчанина увезли в горбольницу №5, но спасти его не удалось.

Ранее жительница Заринска пожаловалась на затягивание выдачи тела своего умершего ребенка.

Взято отсюда

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