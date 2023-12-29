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Алтайский нарколог рассказал, сколько можно выпить алкоголя на Новый год

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Алтайский нарколог рассказал, сколько можно выпить алкоголя на Новый год

Бокалы. Алкоголь Фото: unsplash.com

Во время новогоднего застолья многие выпивают большое количество алкоголя, а на следующий день мучаются от похмельного синдрома

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава Алтайского края Андрей Иванов рассказал, что самая безопасная доза алкоголя нулевая, однако некоторые не могут представить новогоднее застолье без спиртного, сообщает “КП на Алтае”.

По его словам, в России нет достаточной культуры пития алкогольных напитков, поэтому многие за новогодним столом выпивают лишнее.

По словам нарколога, есть допустимые дозы алкоголя для здорового взрослого, которые не несут существенного вреда организму: крепкие спиртные напитки 40 градусов – до 150 граммов, сухое вино, шампанское – 200–250 граммов, пиво – от 0,5 до 1 литра. Это дозы, после которых не будет серьезных расстройств для здоровья, если человек не страдает алкогольной зависимостью.

Нарколог поделился правилом, как избежать похмелья: не смешивать алкогольные напитки. Лучше выбрать что-то одно и не превышать допустимую дозу. А перед тем как сесть за новогодний стол, следует немного перекусить.

“Еще одна ошибка: собирается большая компания в тесной комнате и долгое время все сидят без движения, что усиливает состояние алкогольного опьянения. Совет простой – чаще выходить из-за стола, петь, танцевать, водить хороводы, проветривать комнату. Если позволяет погода, то следует выйти на улицу и прогуляться”, – отметил нарколог.

Специалист советует пить медленно, делать перерывы между приемами алкоголя и обязательно закусывать.

Нарколог призвал воспринимать Новый год как праздник, а не возможность как можно больше съесть и выпить.

Взято отсюда

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