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Алтайский онкоцентр стал клинической базой университетской кафедры

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Алтайский онкоцентр стал клинической базой университетской кафедры

Отделение анестезиологии и реанимации №1 алтайского краевого онкоцентра получило статус официальной клинической базы кафедры анестезиологии и реанимации алтайского медицинского университета. Соответствующее соглашение подписано соглашение между региональным Минздравом и вузом. Врачи, получившие университетский диплом общей практики, под руководством опытных анестезиологов-реаниматологов в течение двух лет ординатуры будут знакомиться с технологиями анестезиологического пособия и реанимационных мероприятий. Речь идет не только о стандартных для профессии манипуляциях, но и об уникальных методиках, которыми в Алтайском крае пока эксклюзивно владеют врачи этого отделения. К примеру, только в отделении анестезиологии и реанимации №1 краевого онкодиспансера проводится раздельная интубация бронхов, позволяющая выполнять сложнейшие операции при раке легкого. В настоящий момент за отделением закреплены три клинических ординатора. – Человеку непосвященному может показаться, что это мало. На самом деле, только так можно добиться персонифицированного обучения и максимально высоких результатов. Наши ординаторы ежедневно оттачивают необходимые практические навыки, а не ждут своей очереди, наблюдая, как работают их коллеги, – рассказал заведующий отделением Андрей Назаров. Врач также отметил, что работа с молодыми специалистами позволяет проводить целевую подготовку анестезиологов-реаниматологов для онкологической отрасли. Работая с онкологическими пациентами под руководством опытных наставников, они знакомятся именно с теми навыками, которые им предстоит непосредственно применять в своей будущей профессии. – Так, например, в мероприятиях по послеоперационному выхаживанию онкологических пациентов есть свои особенности, и анестезиолог-реаниматолог, поступающий в учреждение онкологического профиля, обязан их знать, – пояснил Андрей Назаров. Напомним также, что алтайский онкодиспансер уже почти полвека является клинической базой кафедры онкологии и лучевой терапии алтайского медуниверситета – с момента организации профильного курса в вузе в 1977 году. За эти годы практическую сторону профессии освоили более 10 тысяч онкологов.

Взято отсюда.

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