Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайский перинатальный центр ДАР открылся после санобработки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайский перинатальный центр ДАР открылся после санобработки

Перинатальный центр "ДАР" Фото: "Толк"

Прием беременных и рожениц в акушерский стационар центра возобновили с 9 января. Все отделения работают в обычном режиме

Алтайский перинатальный центр “ДАР” открылся после традиционной санитарной обработки. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале учреждения.

“ДАР” продолжил принимать беременных и рожениц. Все отделения работают в штатном режиме.

Напомним, центр закрывал акушерский стационар с 20 декабря 2023 года. Пациенток временно переводили в Краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Городские власти ищут собак, напавших на жительницу Барнаула

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле опять закрылся парк «Центральный»: каток не выдержал снегопадов и дождей

10.01.2024

 Новости Алтай

«Надеемся, что как осенью не будет». Синоптики обещают еще один ураган на Алтае

10.01.2024

 Новости Алтай

Массовая атака дронов и тайные переговоры по урегулированию конфликта: новости СВО за 9 января

10.01.2024

 Новости Алтай

Пассажиров поезда проверили на коронавирус: онлайн-трансляция о гибели семимесячной малышки

10.01.2024

 Новости Алтай

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. У нее был грипп

10.01.2024

 Новости Алтай

Точно дизайнерская: в Бийске за 5,5 млн руб продают оригинальную квартиру

10.01.2024

 Новости Алтай

В новогодние каникулы скорая Бийска выезжала 3532 раза для оказания помощи

10.01.2024

 Новости Алтай

Российского поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна в Москве сбил автомобиль

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix