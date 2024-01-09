Алтайский перинатальный центр “ДАР” открылся после санобработки

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Прием беременных и рожениц в акушерский стационар центра возобновили с 9 января. Все отделения работают в обычном режиме
Алтайский перинатальный центр “ДАР” открылся после традиционной санитарной обработки. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале учреждения.
“ДАР” продолжил принимать беременных и рожениц. Все отделения работают в штатном режиме.
Напомним, центр закрывал акушерский стационар с 20 декабря 2023 года. Пациенток временно переводили в Краевой клинический центр охраны материнства и детства.
Взято отсюда.
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