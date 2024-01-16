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Алтайский перинатальный центр вошел в топ-100 лучших медорганизаций России

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Алтайский перинатальный центр вошел в топ-100 лучших медорганизаций России

Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» вошел в список ста лучших предприятий и организаций России в номинации «Лучшее медицинское учреждение.

Итоги конкурса подведены экспертным советом Международного форума «Инновации и развитие». Целью его деятельности является развитие компаний, повышение эффективности и качества их работы, а также рост квалификации и профессионализма руководителей и специалистов.

Главный врач «ДАРа» Ирина Молчанова отметила, что находится в подобном топе – большая ответственность.

«Признание и высокая оценка нашей работы дает дополнительный стимул двигаться вперед к новым успехам и продолжать работать на благо жителей региона», – подчеркнула она.

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Взято отсюда.

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