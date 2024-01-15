Свеча, потери Фото: unsplash.com

Военнослужащий на пенсии занимался своим делом, однако его призвали по частичной мобилизации. Больше года он командовал танковым батальоном в Донецке

Уроженец Алтайского края, подполковник военной службы Иван Ларькин погиб в ходе военной спецоперации, сообщает администрация Залесовского муниципального округа.

Иван Ларькин Фото: vk.com/zalesovo_adm22

Иван Ларькин после окончания школы в селе Борисово (Залесовский муниципальный округ) поступил в Омский танковый инженерный институт. Служил в Таджикистане, Нижнем Тагиле, Омске, ЗАТО “Сибирский”.

Дослужив до звания подполковника, ушел на пенсию по выслуге лет. В Омске, где проживал с семьей, открыл свое дело.

В 2022 году Ларькина призвали на военную службу для участия в СВО.

Имеет множество наград, последняя – орден Мужества, который он так и не успел получить.

Военнослужащий погиб 24 декабря 2023 года, получив в бою тяжелые ранения.

Родители Ивана переехали из Борисово в 2011 году, сейчас живут в Заринске. У погибшего остались три сына. Похоронят Ивана Ларькина на Борисовском кладбище.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб 21-летний мотострелок из Заринска.

Взято отсюда