реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайский подполковник погиб во время боя в зоне СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайский подполковник погиб во время боя в зоне СВО

Свеча, потери Фото: unsplash.com

Военнослужащий на пенсии занимался своим делом, однако его призвали по частичной мобилизации. Больше года он командовал танковым батальоном в Донецке

Уроженец Алтайского края, подполковник военной службы Иван Ларькин погиб в ходе военной спецоперации, сообщает администрация Залесовского муниципального округа.

Алтайский подполковник погиб во время боя в зоне СВО

Иван Ларькин Фото: vk.com/zalesovo_adm22

Иван Ларькин после окончания школы в селе Борисово (Залесовский муниципальный округ) поступил в Омский танковый инженерный институт. Служил в Таджикистане, Нижнем Тагиле, Омске, ЗАТО “Сибирский”.

Дослужив до звания подполковника, ушел на пенсию по выслуге лет. В Омске, где проживал с семьей, открыл свое дело.

В 2022 году Ларькина призвали на военную службу для участия в СВО.

Имеет множество наград, последняя – орден Мужества, который он так и не успел получить.

Военнослужащий погиб 24 декабря 2023 года, получив в бою тяжелые ранения.

Родители Ивана переехали из Борисово в 2011 году, сейчас живут в Заринске. У погибшего остались три сына. Похоронят Ивана Ларькина на Борисовском кладбище.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб 21-летний мотострелок из Заринска.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

15.01.2024

 Новости Алтай

Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

15.01.2024

 Новости Алтай

«Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

15.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

15.01.2024

 Новости Алтай

Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

15.01.2024

 Новости Алтай

Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

15.01.2024

 Новости Алтай

Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

15.01.2024

 Новости Алтай

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске