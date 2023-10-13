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Алтайский подросток похитил 108 тысяч рублей через сервис для поиска попутчиков

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Банковская карта. Фото: pixabay.com

Подросток в мессенджере познакомился в неизвестными, которые предложили ему обманывать людей и зарабатывать деньги, организовывая подставные поездки

В Алейске 17-летнего местного жителя обвиняют в хищении денег через сервис поиска автомобильных попутчиков, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в начале 2022 года подросток вступил в преступную группу для хищения средств с банковских счетов пользователей популярного сервиса для поиска попутчиков

Так, с марта по ноябрь прошлого года обвиняемый через фейковой аккаунт публиковал объявления о поездках в различные населенные пункты Алтайского края, Кузбасса и Новосибирской области.

С откликнувшихся на объявления, юноша требовал предоплату. Для этого он сбрасывал им ссылку для ввода реквизитов банковской карты. Потерпевшие, думая, что это официальный сайт, вводили запрашиваемые данные. После этого подросток получал доступ к сведениям о банковских картах и похищал деньги, которые на них хранились.

В итоге жертвами обвиняемого стали шесть человек из Алтайского края и Кемеровской области. Всего его удалось выкрасть у них более 108 тысяч рублей.

В настоящее время подросток находится в воспитательной колонии. Против него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело с утвержденным обвинительными заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следователь направил представление в органы системы профилактики об устранении причин и условий, которые повлияли на то, что юноша пошел на преступление.

Ранее в Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов. По словам школьника, его задачей было забирать деньги у обманутых людей и переводить их “работодателю”. За такие услуги ему обещали платить 2,5% от суммы.

Источник

горняк
горняк22

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