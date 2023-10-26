Телефон Фото: unsplash.com

Ученик девятого класса из Шебалинского района и девочка из Гатчины общались в Сети. В ходе переписки подросток попросил подругу прислать ему видео в обнаженном виде

В Республике Алтай 16-летнего жителя села Черга подозревают в растлении 10-летней девочки из Ленинградской области, сообщает 47channel.

Дети переписывались в одном из мессенджеров, и мальчик склонил школьницу к отправке ему видео интимного характера.

11 августа родители девочки узнали о случившемся и обратились в полицию, где возбудили уголовное дело. Полицейские два месяца разыскивали школьника и смогли установить его личность только 23 октября.

Ученика девятого класса задержали в местной школе. Он признал свою вину. Подростка этапировали в Санкт-Петербург для проведения следственных действий, сообщают “Новости Горного Алтая”.

Ранее стало известно, что барнаулец четыре года растлевал собственную дочь. Девочка попросила не наказывать отца, уверяя, что близость между ними была якобы по ее просьбе.

Источник

город горняк

горняк22