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Алтайский Росреестр обнаружил сотни гектаров земли под новостройки в Барнауле

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Алтайский Росреестр обнаружил сотни гектаров земли под новостройки в Барнауле

Недвижимость. Строительство. Коттедж Фото: pixabay.com

В алтайском Росреестре зафиксировали и нанесли на публичную кадастровую карту участки, на которых можно строить многоквартирные и индивидуальные жилые дома

Управление Росреестра по Алтайскому краю выявляет и фиксирует участки на территории региона для строительства жилья. В дефицитном с точки зрения земли Барнауле обнаружена почти 1 тыс. га, сообщила замруководителя управления Елена Саулина на пресс-конференции 27 декабря.

Большой проект

Всего в Алтайском крае в проекте “Земля для строительства”, который и позволяет искать участки под застройку, участвуют 58 муниципалитетов. В них выявлено 585 земельных участков и территорий площадью более 3 тыс. га. Они свободны от прав третьих лиц и на них возможно построить жилье – индивидуальные и многоквартирные дома. Участки нанесены на публичную кадастровую карту.

Взято отсюда

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