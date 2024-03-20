Алтайский школьник помог создать интерактивный макет Города будущего

"Город будущего" Фото: Анна Пушкина

Вместе с другими ребятами на площадке Всероссийского детского центра “Океан” Сергей Язынин воплотил на практике свои навыки в применении ИТ-решений

Тематическая программа “Лифт в будущее” от МТС и Благотворительного фонда “Система” завершилась на площадке Всероссийского детского центра “Океан”. В течение трех недель подростки из 28 регионов России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики.

Полученные знания молодые люди применили для создания макета “Города будущего”, который они презентовали экспертному жюри. В числе участников смены оказался алтайский школьник Сергей Язынин, который вместе с остальными ребятами принял участие в теоретических и практических занятиях на тему умного города: узнал о цифровых городах и технологиях, увидел умные скверы и парки.

Ребятам также предстояло выполнить задание – создать макет “Города будущего” с развитой инфраструктурой. Выстраивая модель города, подростки сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений.

В созданном макете “Городе будущего” курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии, а роботы доставляют товары из торговых центров.

Что касается архитектурного наполнения города, то и к нему молодые люди подошли креативно. На территории “Города будущего” представлены кафе в форме зеленого кота, где посетители могут пообщаться с гипоаллергенными животными, ресторан в образе дамы в пышной юбке и аэропорт в форме четырехлистного клевера.

Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.

“Барнаул – один из старейших и красивейших городов Сибири, где соседствуют исторические здания и современные новостройки. Здорово, что в создании макета “Города будущего” принял участие и алтайский школьник. Возможно, этот опыт вдохновит его на выбор профессии, и Сергей станет одним из тех, кто будет помогать решать инфраструктурные задачи нашего региона: формировать комфортную среду, обеспечивать безопасность, улучшать экологию”, – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Взято отсюда