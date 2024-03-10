Виталий Щур Фото: Виталий Дворянкин, "Алтайский спорт"

В турецкой Анталье проходит международный турнир по спортивной борьбе памяти турецких борцов Яшар Догу, Вехби Эмре и Хамит Каплана

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Виталий Щур завоевал бронзовую медаль на турнире по греко-римской борьбе, сообщает “Алтайский спорт”.

Всего россияне завоевали на турнире по греко-римской борьбе шесть медалей. Помимо бронзы Виталия Щура, два золота в копилку команды принесли Жамболат Локьяев (до 63 кг) и Дмитрий Адамов (до 72 кг), бронзовые награды получили Виталий Кабалоев (до 55 кг), Имран Алиев (до 72 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

В состязаниях участвуют более 600 спортсменов из 25 стран мира.

Ранее “Толк” показывал, как барнаульский гребной канал принял соревнования по зимнему картингу.

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