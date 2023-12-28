Алтайский стенд на выставке «Россия» покрылся инеем и ёлочными игрушками.

Международная выставка «Россия» каждую неделю добавляет украшений и активностей, напоминающих посетителям о приближении Нового года: ледовые шоу, конкурс снеговиков, ледяной городок и многое другое.

На стенде Алтайского края на этой неделе тоже прибавилось новогоднего настроения. Рядом с основной ёлочкой под картой региона появились еще и маленькие, а вместе с натуральными сибирскими соснами, которые живут на выставке с самого открытия, получается настоящий новогодний лес. Елки украшены шарами с символикой выставки, уникальными игрушками от Колыванского камнерезного завода, а также ангелами, рождественскими звездами и мельницами из соломки. Внизу композиция дополнилась подарочными коробками и корзинами с алтайским чаем и мёдом.

Снежинками и инеем покрылось наполнение центральной буквы А – одного из входов на площадку стенда. Рядом с колыванскими вазами появились образцы мозаики в виде огромных ёлочных шаров. Они же соседствуют с сувенирными матрешками и колокольчиками от мастеров «Туриной горы» в сказочном снежном лесу, через который каждые 10 секунд проезжает электрический игрушечный поезд- символ алтайского вагоностроения.

Главный мукомол на стенде на этот раз– Дмитрий Ляхов – директор Алтайского центра кластерного развития. Он ловко демонстрирует работу ручных жерновов. Только вместо пшеницы засыпает гречку и рассказывает, что Алтайский край рекордсмен по производству этой крупы, и что, если насыпать алтайскую гречку в сувенирный бутылёк или пакетик и загадать желание, то оно обязательно сбудется, как сбылось у Алексея Козырева -трехмиллионного посетителя выставки.

По водным просторам могучей сибирской мультимедийной реки, соединяющей павильоны, проплывают гигантские рыбы, а к стенду Алтайского края то и дело подходят организованные группы туристов, следующие по выставке флагманским обзорным маршрутом «Россия — это мы».

Одна из групп останавливается у стенда, и женщина-экскурсовод раскрывает суть региона в трёх предложениях: «Обратите внимание, Алтайский край – это житница России! Он занимает первое место в стране по производству гречки. Алтайская мука лучше всего подходит для выпечки, а алтайский амарант – кладовая витаминов и микроэлементов».

На стенд заходят новые гости, многие из них изучают экспозицию самостоятельно. Те, кто хоть раз побывал на Алтае, непременно участвуют в викторине и получают сувениры. Многие обращают внимание на покрытие пола на стенде: бурные реки Катунь, Бия, Обь и проходящий вдоль них Чуйский тракт – как напоминание о былых или предстоящих путешествиях.

Мешки с зерном и крупами не теряют свою популярность. Гости пытаются рассмотреть богатства житницы России поближе. Некоторые по локоть опускают руки в пшеницу, зачерпывают полные ладони алтайского золота и поднимают вверх, словно на съемках рекламного ролика.

Атмосфера на стенде душевная, теплая и по-новогоднему сказочная.

Материал подготовлен Бурюк Инной Пантелеевной

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Взято отсюда.

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