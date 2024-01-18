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Алтайский студент изучает народные ремесла и делает декоративные предметы своими руками

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Алтайский студент изучает народные ремесла и делает декоративные предметы своими руками

С чего начинается Родина? Руслан Бондарев, студент колледжа Алтайского государственного университета, уверен: с традиционной культуры и истории страны.

Традиции – это важно

О молодом человеке, который всерьез увлекся изучением народных ремесел, узнала случайно в одной из социальных сетей. Привлекли внимание фотографии, на которых юноша увешан трещотками, как новогодняя елка.

Руслан изучает народные ремесла и делает декоративные предметы своими руками, интересуется историей и культурой своего края. На основе собранного материала изготовил шумовой музыкальный инструмент и написал исследовательскую работу, занявшую призовое место в краевом конкурсе исследовательских работ «Традиции моего народа». Недавно он участвовал в региональном фестивале-конкурсе «Народный креатив в творчестве молодых».

– Народными ремеслами увлекся давно, еще школьником в барнаульской гимназии № 27. Тогда посещал занятия творческого коллектива «Фантазия». Научился народным танцам, участвовал в постановках. С этого и началась моя любовь к традициям, – рассказывает Руслан. – Сначала просто стало любопытно. А потом втянулся, начал изучать народные традиции, написал несколько исследовательских работ об этом.

Вчера и сегодня

Уже студентом Руслан научился делать традиционные троицкие глиняные игрушки, расписывать предметы под гжель. В его коллекции – макет мельницы, где все детали движутся, и туес, расписанный мезенской росписью. Есть здесь и посуда из дерева. Следующим этапом стали народные музыкальные инструменты.

Фото: из личного архива Руслана Бондарева

– Начал делать трещотки тоже из любопытства. Механизм, хотя и кажется простым, имеет свои особенности, – рассказывает юноша. – Для правильного звучания нужно соблюсти пропорции пластин и прокладок между ними.

Первую трескотуху – так их называют в народе – сделал за несколько дней. Дальше пошло быстрее, и вскоре появилась целая «семья».

– Всего в коллекции около десяти трещоток. Часть из них – для сценического использования, остальные полноразмерные. Делаю их из березовой фанеры – материал легко гнется, но в то же время обладает прочностью. Весь процесс, от выпиливания деталей до оформления и росписи, теперь занимает один-два дня, – делится Руслан. – Пока мастерил, научился и играть на них. Тоже непросто. Сначала было много шума и никакой красоты. Потом приловчился.

Трещотки имеют несколько разновидностей. Самые распространенные – круговая и пластинчатая.

– Это самобытный инструмент. Районы бытования – Калужская, Орловская, Курская, Тульская области. В некоторых случаях их использовали как сольный инструмент с пением либо с гармоникой для сопровождения частушек, а также в составе инструментальных ансамблей, – рассказывает студент. – Для дополнения тембровой окраски раньше к инструменту привязывали колокольчики или бубенцы. Разнообразные способы игры и ритмические рисунки вместе с перезвоном бубенцов делают трещотку одним из самобытных и интересных музыкальных инструментов.

В чулане

Из того, что недавно появилось у Руслана в коллекции традиционных предметов русской культуры – прялка.

– Съездил как-то к бабушке в деревню. А у нее чулан есть, в котором вещи всякие старинные, – продолжает юноша. – Я люблю такое. У каждого предмета своя история. Только представьте, сколько всего видели старые часы или туески! Вот и нашел там старенькую потертую прялку. Решил по подобию такую же смастерить.

А дальше дело за малым. Изучил литературу, нашел чертежи и материалы. Изготовил все детали и уже даже собрал воедино. Теперь молодой человек занимается росписью. Говорит, каждый символ в ней раньше имел свой смысл. По ним можно было понять, для кого предназначался предмет.

– Их могли дарить как приданое, свадебный подарок. Тогда в верхней части изображали парных животных – чаще лебедей или голубей, – говорит Руслан Бондарев.

Молодой человек и дальше планирует углубленно изучать историю своей страны. По его словам, сначала было просто интересно попробовать свои возможности, а потом Руслан осознал важность сохранения самобытности.

– Думаю, что любить свою Родину – значит знать ее историю, – добавляет он.

Словарь «АП» Трещотка – русский народный ударный музыкальный инструмент, другое ее название – идиофон. Звук образуется путем сжатия или натяжения, а источником звука является часть или все тело инструмента.

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МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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