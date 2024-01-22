Алтайский таможенник отказался от взятки в размере одной тысячи долларов

Предложившие взятку иностранные граждане задержаны, возбуждено уголовное дело

В Алтайском крае задержали иностранных граждан, предложивших взятку алтайскому таможеннику за ввоз автомобиля на территорию РФ без проведения контроля, сообщает “Амител” со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Двое иностранных граждан предложили сотруднику Ташантинского таможенного поста взятку в размере одной тысячи долларов, чтобы перевести легковой автомобиль через границу без досмотра. Однако таможенник отказался, а нарушителей задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

Возбуждено уголовное дело по статье “дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя”.

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Взято отсюда