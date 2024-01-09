Алтайский театр драмы издал пьесы о Шукшине

Сборник выпущен в рамках уникального проекта театра – драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», которая стартовала больше года назад.

В книгу вошли пять текстов, которые рассказывают о самом Василии Макаровиче и его современниках, а также о судьбах его родителей.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

Напомним, что среди авторов сборника известные российские и белорусские драматурги разных школ и поколений: Юлия Поспелова, Лара Бессмертная и Олег Маслов из Москвы, Светлана Баженова из Екатеринбурга и Дмитрий Богославский из Минска. Свои пьесы они написали под впечатлением от нескольких дней, проведенных на родине Шукшина в Сростках, а также после знакомства с архивными материалами из фондов ГМИЛИКА и сростинского музея-заповедника. Эти тексты основаны на документах, но допускают и художественный вымысел. В мае 2023 года все пять пьес прозвучали в исполнении артистов краевого театра драмы на читках.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

А уже 13 и 14 января состоятся показы эскизов спектаклей по трем текстам, которые во время читок получили наивысшие зрительские оценки: «Барнаульская ночь» Олега Маслова, «Ныряй!» Светланы Баженовой и «Дитёнок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

В Алтайской драме отмечают, что новое издание предназначено не только для людей театра – режиссеров, художественных руководителей и продюсеров, – но и для широкой публики. Предполагается, что изданная тиражом 300 экземпляров книга разойдется между зрителями и участниками лаборатории, а также театрами, библиотеками и музеями Алтайского края.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

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Взято отсюда.

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