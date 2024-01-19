Алтайский театр кукол вошел в программу «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска»

Алтайский театр кукол «Сказка» попал во внеконкурсную программу «Детский Weekend» театрального фестиваля «Золотая маска».

«Детский Weekend»-2024 – это фестиваль из 11 спектаклей разных жанров: от бэби-театра до мюзикла и вербатима.

Барнаульские актеры представят свой бэби-спектаклем «Молоко» в Москве на сцене филиала театра им. А.С. Пушкина 24 марта.

Как напомнили в театре, «Молоко» — это спектакль для малышей от 10 месяцев до 2,5 лет. В прошлом году эта постановка для «ползунков» взяла первое место на Международном фестивале «Малышок» во Владимире.

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Взято отсюда.

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