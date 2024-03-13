Джастас Уолкер Фото: vk.com/justuswalker

К решению проблемы, с которой столкнулся фермер, подключился Народный фронт. Сергей Войтюк направил обращения в разные инстанции

Алтайский фермер Джастас Уолкер уже несколько лет не может подключить электричество в своем хозяйстве, пишет “Алтапресс”.

На днях он опубликовал ролик на своем YouTube-канале, в котором недоумевает, почему электроэнергию не проводят и уже думает, как идти в суд.

“Есть государственная программа. Мы же не просим провести энергию в каком-то экстренном порядке. Мы сделали все, что делали и другие. Но почему-то нас не подключают. Почему подключают дачников, у которых нет производства? А реальных, настоящих фермеров, для кого и сделан закон, подключать не хотят. У нас по 145 коз, 100 баранов, мы делаем переработку на месте. Чем мы хуже людей, которые буквально в 4-5 км отсюда?” – говорит он на видео.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк подключился к решению проблемы и направил письма в УФАС по Алтайскому краю, “Алтайэнерго” и профильные ведомства

“На свое хозяйство Джастас попросил всего 15 кВт — как на обычное домовладение. Это меньше, чем требует полноценный производственный объект”, – подчеркнул Войтюк.

Он попросил сообщить причины затянувшегося процесса и принять необходимые меры для ускорения подключения хозяйства Уолкера к электроэнергии.

Взято отсюда