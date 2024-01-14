Алтайский ученый открыл «Ужасноглазого паука»

В 2023 году ученый АлтГУ, арахнолог Александр Фомичев совершил несколько экспедиций, благодаря которым открыл новые виды пауков.

Несколько научных статей посвящены так называемому «Ужасноглазому пауку», который обитает на острове Суматра в Индонезии. Ранее данное семейство на острове не находили. Эти пауки обладают самыми большими простыми глазами среди всех членистоногих. С помощью этихогромных, крайне чувствительных глаз, они способны видеть свои жертвы в полной темноте ночных джунглей.

Заодно специалист изучил пять новых видов из семейства «Тропические пауки-волки». К этому семейству принадлежит и самый опасный для человека паук в мире – бразильский странствующий паук. Также под изучение попал необычный тарантул, который питается исключительно другими пауками.

Ученый отметил, что исследования проходили в тяжелейших условиях.

«При 100% влажности жара доходила до +40 градусов по Цельсию. Экваториальные леса Суматры труднопроходимы, во многих местах дорогу через джунгли приходилось прорубать ножами. Донимали и различные инфекции, а также кровососы, например сухопутные пиявки. Зато результаты экспедиции превзошли все ожидания. Были собраны богатейшие материалы по паукам, включающие множество неизвестных науке видов и родов», – рассказал Фомичев.

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Взято отсюда.

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