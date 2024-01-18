Алтайский заповедник поделился свежими кадрами с фотоловушек

Алтайский государственный природный биосферный заповедник опубликовал свежие кадры зимней жизни в дикой природе. В фотоловушки попали сразу несколько лесных обитателей, каждый из которых занимался своим делом.

Как написали сотрудники учреждения, перед наступлением холодов животные успели накопить жировой слой, «переоделись» в зимние густые и более теплые «шубы» и обзавелись другими естественными приспособлениями. Фото: Алтайский биосферные заповедник Фото: Алтайский биосферные заповедник Фото: Алтайский биосферные заповедник

Пока одна половина обитателей залегла в спячку до наступления весны, другая – продолжает жить обычной жизнью. Животные передвигаются по местности в поисках корма, отдыхают для экономии энергии. Фото: Алтайский биосферные заповедник Фото: Алтайский биосферные заповедник Фото: Алтайский биосферные заповедник

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