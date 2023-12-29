Алтайский завод после смены владельца возглавил бывший вице-премьер Башкирии

Фото: Виталий Барабаш

Три предприятия Алтайского края, на которые в 2023 году зашла ГК “Росхим”, возглавили менеджеры из Республики Башкортостан

Новым руководителем крупного промышленного предприятия края “Кучуксульфат” после смены собственника стал Фархад Самедов, бывший зампредседателя правительства Башкирии, руководитель крупных предприятий химической отрасли, стало известно “Толку”. Официальной смены директора, по данным “Спарк Интерфакс”, еще не произошло, но источники сообщают, что Самедов уже приступил к работе.

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По данным “Толка”, уже с 12 октября на предприятиях начало работать новое руководство, прежний директор отстранен от управления

Напомним, за два года “Кучуксульфат” уже дважды менял собственников. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о передаче акций и имущества завода в собственность государству – как следствие приватизации, проведенной с нарушениями 30 лет назад. В октябре 2023 года Росимущество продало “Кучуксульфат” на торгах группе компаний “Росхим“. В октябре же эта ГК зашла как управляющая компания на два барнаульских предприятия “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” (работают на площадке шинного завода).

Альберт Худайбирдин, который до недавнего времени возглавлял “Кучуксульфат“, в ноябре стал гендиректором пермского завода “Метафракс Кемикалс” (также химическая отрасль), который в 2023 году по решению суда перешел государству.

Кто такой Фархад Самедов

Новому руководителю алтайского завода 64 года. У него базовое строительное образование. Однако с начала “нулевых” он работает в химической отрасли, говорят данные globalufa.ru .

Руководящие должности он занимал в компаниях “Каустик”, “Сода” (позже их объединили в Башкирскую содовую компанию), “Башхим”, “Башнефть”, “Объединенная нефтехимическая компания”.

26 октября, 7:18 “Кучуксульфат” у государства выкупила компания, зашедшая в Барнауле на “Нортек”

В течение двух недель московская компания, управляющая несколькими химическими предприятиями в России, в том или ином качестве зашла на три крупных алтайских предприятия

В 2018-2019 годах Самедов работал в правительстве Республики Башкортостан – заместителем председателя и полпредом правительства при президенте РФ.

Примечательно, что сегодняшний руководитель “Нортека” и “ЯШЗ Авиа” Владимир Балабанов – также родом из Башкирии и тоже работал там в правительстве, в 2010-2011 был министром экономического развития, а затем возглавлял администрацию президента региона.

В 2020-2021 годах Самедов работал руководителем ГК “Титан” (в его состав, например, входит завод “Омский каучук”).

Сегодня более 15 предприятий химической отрасли в стране управляются ГК “Росхим” – либо как собственником, либо как УК. В том числе “Башкирская содовая компания”. Что производит “Кучуксульфат”

“Кучуксульфат” расположен в с. Степное Озеро Благовещенского района. Предприятие – крупнейший в России производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве моющих средств (шампуней, порошков и т. д.), а также в химической, целлюлозно-бумажной, стекольной и других отраслях. Сырье завод получает из озера Кучук, на берегу которого стоит, это уникальное месторождение.

“Кучуксульфат“. Проход запрещен Фото: Виталий Барабаш

“Новый собственник алтайского предприятия намерен приступить к формированию стратегии развития производства. Процесс переработки сырья в товарный сульфат натрия является сложным, многостадийным, энерго– и материалозатратным технологическим процессом, что, разумеется, влечет за собой значительные инвестиционные затраты“, – сообщает сайт ГК “Росхим“.

По данным “Толка“, новое руководство ставит задачу значительно увеличения выручки завода.

“Благодаря максимальной оптимизации технологических процессов и выстраивания эффективной работы предприятия мы можем достичь более серьезных результатов производственной деятельности и значительно увеличить число наших клиентов“, – цитирует официальный сайт “Росхима” гендиректора Эдуарда Давыдова.

“Росхим” – управляющая организация группы химических предприятий, объединенных в производственные кластеры. Ключевые направления – изготовление продукции для сельского хозяйства, для производства шин и РТИ, строительная химия, рынок моющих средств.

Взято отсюда.

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