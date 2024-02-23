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Алтайский завод поставил для Минобороны партию боевых машин Басурманин

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Во время проведенных работ специалисты полностью отремонтировали либо заменили на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин

Рубцовский машиностроительный завод холдинга “Высокоточного комплекса” (входит в “Ростех”) поставил по гособоронзаказу очередную партию модернизированных БМП-1 АМ “Басурманин”, сообщили в госкорпорации.

Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая БМП отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

“Эта боевая машина пехоты благодаря модернизации улучшила свои боевые возможности, стала подвижнее как на земле, так и в воде”, – прокомментировали в “Ростехе”.

Выполнение гособоронзаказа – приоритетная задача для предприятий госкорпорации, добавили в компании. Заказчику регулярно отправляются вооружения и техника.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил завод “Барнаултрансмаш”, который изготавливает двигатели для военной техники.

Взято отсюда

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