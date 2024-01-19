Смягчить закон о продаже алкоголя хотят, чтобы бизнес получил большую прибыль, а население меньше употребляло суррогата. Инициативу многие поддерживают, однако есть и явные противники

Через неделю в Барнауле на сессии АКЗС депутаты планируют рассмотреть инициативу о продлении времени продажи алкоголя. Существующий уже 10 лет запрет на продажу алкоголя после 21.00 многие считают суровым и предлагают его смягчить, а именно продлить возможность покупки горячительного в торговых сетях до 23.00.

Судя по неофициальному опросу, в так называемых “наливайках”, общепитах, народ может употреблять спиртное и круглосуточно. Их бизнес вряд ли потеряет клиентов, даже если магазины начнут работать до 23.00.

Кстати, по статистике Алтайский край – лидер по числу таких “пивнушек”. Какой алкоголь там продают – большой вопрос, отмечает уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Осипов. Он и стал инициатором нововведения о продлении продажи алкоголя в торговых сетях.

“Мы, в первую очередь, говорим о легализации продаж алкоголя, потому что прийти в магазин, который подключен к ЕГАИС и спокойно работает, и где на полке все запечатано – это проще, чем идти куда-то и чего-то на свою голову искать. Я уверен, что снизится количество контрафактного алкоголя и суррогатов, которыми люди травятся”, – отметил Андрей Осипов.

Речь идет не только о городах, на селе ситуация еще сложнее. Инициативу Осипова многие бизнесмены поддержали – вырастут доходы предпринимателей и их отчисления в бюджет. К тому же, как подчеркивает уполномоченный, никто ничего не нарушает – просто приводят закон в соответствии с федеральным. Во многих соседних регионах алкоголь продают с 8.00 до 23.00.

“Инициативу мы в целом поддерживаем, конечно, как производители. Раз время продажи увеличат на два часа, то, возможно, за эти два часа кто-то придет и что-то купит, как предприниматель, допустим, думает. Ну до 23.00 сделают, будем работать до 23.00. Мы не против. Не думаю, что это скажется на росте криминальных ситуаций”, – заявил заместитель управляющего завода по производству алкоголя Григорий Алилуев.

Между тем медики считают иначе. Собственно, из-за печальной статистики по алкогольной зависимости в Алтайском крае в январе 2013 года и приняли более жесткие временные рамки продажи спиртного, чем во многих соседних регионах.

“Будет обязательно увеличение нагрузки на скорую помощь, отделения травматологии и нейротравматологии, а также на тех, кто работает с лицами в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мы видим стабилизацию снижения алкоголизма. Если говорить по моей службе, алкогольных психозов за 13 лет и за последние три года меньше. Но показатели остаются выше, чем в среднем по России. Плюсов, чтобы продлить торговлю, мы не видим”, – подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог алтайского минздрава Андрей Иванов.

Однако, по словам уполномоченного по защите прав алтайских предпринимателей Андрея Осипова, большой вопрос, вырастет ли употребление алкоголя при изменении времени его продажи.

“Если сравнивать с соседями, – Кемеровской областью, Республикой Алтай, Красноярским краем и Иркутской областью, – то там спиртное продают до 23.00, но статистически мы не видим большой разницы между их показателями и нашими. Где-то у них и не хуже чем у нас”, – добавил он.

Многие депутаты, как отмечает Андрей Осипов, изменение временных рамок продажи алкоголя поддерживают. Но тема еще вовсю обсуждается. Есть вероятность, что кто-то предложит продлить временной коридор не на два часа, а лишь на час – до 22.00. Не исключается и то, что запрет на продажу после 21.00 останется в силе.

Бизнес-омбудсмен говорит, что некоторые фракции проводили опросы и среди населения, и большая часть выступила за продление времени. Мы провели свой небольшой опрос.

“Магазины, может, и получат какую-то выгоду, но она будет незначительной, а люди пострадают, особенно в домах, где продают алкоголь. Я считаю, алкоголь – это яд, зачем его населению предлагать? В эти два часа ничего они не выиграют, население проиграет”, – подчеркнул один из местных жителей.

По оценке представителя ритейла, в случае принятия законопроекта, отрасль в крае может получать дополнительно до 1 млрд рублей в год.

25 января алтайским депутатам предстоит рассмотреть две инициативы в закон о торговле алкоголем. Помимо продления времени продажи, парламентарии рассмотрят и предложение о запрете торговли алкоголем в День Победы, а также в дни основания городов и населенных пунктов.

Взято отсюда