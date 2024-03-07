Алтайским школьникам провели акцию «Стань заметнее!» и посадили за руль спецтехники

Акция

В рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги” на территории Юго-Западного ДСУ для школьников и дошкольников была проведена акция “Стань заметнее!” . В мероприятии приняли участие специалисты Минтранса Алтайского края, сотрудники ГИБДД и дорожно-строительного управления. Акцию посвятили безопасности детей на дорогах, предупреждению ДТП, а также необходимости соблюдать правила безопасного передвижения в темное время суток.

Акция прошла во всех подразделениях Юго-Западного ДСУ и охватила три города и десять районов. Дорожники понимают, безопасность детей на проезжей части – это одна из острейших проблем в стране на сегодняшний день. Для этого в каждом филиале прошли встречи ребят с инспекторами ГИБДД.

На встречах школьникам и дошкольникам в доступной форме рассказывали о правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости использования детьми в темное время суток фликеров – световозвращающих элементов. Именно они помогают сделать пешеходов заметными на дороге и являются действенным способом предотвращения ДТП. В ходе встреч дети принимали активное участие в разговоре и показывали хорошие знания правил дорожного движения. А в завершении мероприятий каждому маленькому участнику от Юго-Западного ДСУ подарили светоотражающий значок. Ребята пообещали, что обязательно будут их использовать, а также постараются быть внимательными и ответственными пешеходами.

«Кроме бесед на тему правил дорожного движения для детей провели увлекательные экскурсии по предприятию и рассказали, чем занимаются дорожники. Каждый ребенок смог задать вопросы и даже посидеть за рулем настоящей дорожной техники. Такие мероприятия, совмещенные с познавательными беседами, экскурсиями и вручением светоотражающих элементов однозначно останутся в памяти подрастающего поколения и позволят повысить безопасность маленьких пешеходов на дороге», – подытожил начальник Юго-Западного ДСУ, председатель Общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Алтайском крае Игорь Левин.

Взято отсюда.

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